Delitto Garlasco, Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere

La difesa di Andrea Sempio ha “conferito incarico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica” sul 38enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi nella nuova indagine della procura di Pavia. Tale atto, comunica l’avvocato Liborio Cataliotti, uno dei difensori, è uno dei “presupposti ritenuti dal pool” difensivo “opportuni prima dell’eventuale sottoposizione” di Sempio ad interrogatorio.

“Preannunciamo che si avvarrà della facoltà di non rispondere, riservandoci di chiedere eventualmente” ai pm di riconvocarlo per rendere esame dopo l’esito di tale consulenza. L’interrogatorio è stato fissato per domani.

Intanto, c’è attesa a Milano, per la convocazione per stamani in qualità di testimoni delle cugine di Chiara Poggi, Paola e Stefania Cappa, che saranno sentite dagli inquirenti come persone informate sui fatti nell’ambito della nuova indagine, ormai arrivata alle battute finali, sul delitto di Garlasco (Pavia).

All’esterno della caserma ‘Montebello’ dei carabinieri, in via Vincenzo Monti, giornalisti, cameramen e fotografi attendono l’arrivo delle sorelle, più volte sfiorate – ma mai indagate – dal nuovo filone d’inchiesta aperto dalla procura di Pavia sull’omicidio di Chara, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco e per il cui delitto è stato condannato in via definitiva l’ex fidanzato Alberto Stasi. ANSA