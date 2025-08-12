Roma, tenta di dare fuoco ai giardini di piazza Vittorio: arrestato gambiano

Ha provato ad appiccare un incendio nei giardini di piazza Vittorio, all’Esquilino. Fermato con ancora l’accendino in mano, era destinatario di un ordine di carcerazione

Domenica pomeriggio, verso le 16:30, l’uomo – originario del Gambia di 35 anni – è stato sorpreso dai carabinieri della stazione di Roma Piazza Dante mentre tentava di dare fuoco a delle foglie e dei ritagli di cartone nell’area giardini di piazza Vittorio Emanuele. Una volta fermato e controllato i militari hanno scoperto che l’uomo risultava anche destinatario di un ordine di carcerazione, emesso dall’ufficio esecuzioni penali della procura della Repubblica di Roma poiché destinatario di un provvedimento definitivo dovendo scontare 6 mesi di reclusione per reati contro la persona. Notificato il provvedimento l’uomo è stato condotto presso il carcere di Rebibbia.

Controlli all’Esquilino

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio nelle zone a tutela rafforzata istituite nel quartiere Esquilino, finalizzato alla prevenzione e contrasto dei reati in genere e a implementare gli standard di sicurezza, seguendo le linee strategiche indicate dal prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, gli stessi carabinieri hanno inoltre denunciato in stato di libertà un cittadino marocchino di 54 anni per contraffazione di marchi o segni distintivi.

Contraffazione al mercato Esquilino

L’uomo durante uno specifico controllo dell’area antistante il mercato Esquilino, lo hanno sorpreso intento a vendere sul marciapiedi prodotti elettronici, tra cui 6 confezioni di cuffie per cellulari tipo AirPods, riportanti marchio Apple, che per fattezza, confezionamento e controllo dei relativi numeri seriali, sono risultate contraffatte.

