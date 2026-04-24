Dopo un mese, PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 25 aprile 2026

Dopo un mese di pausa per motivi di salute, sabato 25 aprile 2026 ritorna Piazza LibertÃ , il programma di informazione e approfondimneto ideato e condotto da Armando Manocchia che vede la partecipazione di autorevoli ospiti protagonisti del panorama politico, economico, culturale, sociale, giuridico e sanitario.

Piazza LibertÃ ritorna dopo aver compiuto 5 anni di trasmissioni.

E, a proposito di salute, cosa câ€™Ã¨ di piÃ¹ bello e importante dellâ€™equilibrio e del benessere psicofisico?

Se ne parlerÃ in questa puntata con gli autorevoli ospiti:

Marino Lusa, docente coordinatore, iridologo, gemmoderivati;

Flavia Postal professionista in riflessologia e bioenergetica;

Nicola Mamoli direttore di Mai Soli, lo Studio di Medicina naturale Integrata di Reggio Emilia;

professionisti che accompagnano la persona in un percorso di auto guarigione del corpo al fine di raggiungere lâ€™equilibrio e il benessere psicofisico totale.