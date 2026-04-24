Dopo un mese, PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 25 aprile 2026

ImolaOggi CRONACA, In risalto

PIAZZA LIBERTA' Manocchia

Dopo un mese di pausa per motivi di salute, sabato 25 aprile 2026 ritorna Piazza LibertÃ , il programma di informazione e approfondimneto ideato e condotto da Armando Manocchia che vede la partecipazione di autorevoli ospiti protagonisti del panorama politico, economico, culturale, sociale, giuridico e sanitario.

Piazza LibertÃ  ritorna dopo aver compiuto 5 anni di trasmissioni.

E, a proposito di salute, cosa câ€™Ã¨ di piÃ¹ bello e importante dellâ€™equilibrio e del benessere psicofisico?
Se ne parlerÃ  in questa puntata con gli autorevoli ospiti:
Marino Lusa, docente coordinatore, iridologo, gemmoderivati;
Flavia Postal professionista in riflessologia e bioenergetica;
Nicola Mamoli direttore di Mai Soli, lo Studio di Medicina naturale Integrata di Reggio Emilia;
professionisti che accompagnano la persona in un percorso di auto guarigione del corpo al fine di raggiungere lâ€™equilibrio e il benessere psicofisico totale.

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