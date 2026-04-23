Protesta migranti a Treviso, imprenditore paga hotel per una settimana

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Protesta migranti a Treviso

Dopo due notti passate all’aperto, nei pressi del municipio di Treviso, i migranti senza fissa dimora sgomberati dal parcheggio Dal Negro si erano sistemati sotto i portici della chiesa di Santa Lucia, in centro cittÃ .Â Gli undici cittadini pakistani hanno poi trovato una sistemazione temporanea grazie ad un anonimo benefattore.

La svolta Ã¨ arrivata martedÃ¬ 21 aprile con la telefonata di un imprenditore ai volontari che in questi giorni hanno affiancato i profughi nella loro protesta, dormendo al loro fianco in strada, insieme a due parroci della cittÃ , don Giovanni Kirschner e don Francesco Filiputti.Â Una soluzione provvisoria ma che, almeno, ha contribuito ad allentare la tensione creatasi intorno alla vicenda, che vede il Comune molto critico.

Il sindaco della cittÃ , Mario Conte, aveva infatti bollato la vicenda come una provocazione e una strumentalizzazione politica.

“Ci vuole caritÃ  ma anche – ha dichiarato il primo cittadino – testa, spazi, organizzazione, risorse e un controllo dei flussi a monte, altrimenti si rischia di creare bombe sociali”.

Plaude all’iniziativa la Diocesi di Treviso che ha chiesto a tutti di abbassare i toni, riprendendo il dialogo tra istituzioni.

“Il Vangelo – ha affermato il vescovo, Michele Tomasi – non Ã¨ una favoletta. E accogliere i poveri vuol dire rendere la societÃ  migliore per tutti. Ci occupiamo anche degli italiani – ha ricordato monsignor Tomasi – che spesso hanno problematiche complesse. La differenza Ã¨ che, generalmente, non vogliono che si sappia”.

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