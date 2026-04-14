Dai comizi alle app, candidato Pd punta su Tinder e Pornhub

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Dritto al punto, qualche doppio senso e “una viabilitÃ meno canonica, ma infinitamente piÃ¹ popolata: Pornhub, Tinder e Hinge”: sono questi i canali con cui cerca voti Paride Paci, candidato del Partito Democratico alle prossime elezioni amministrative a Chieti, fissate per il 24 e il 25 maggio.

A svelare quella che appare una novitÃ assoluta in Italia Ã¨ Il Centro. “Da oggi, chiunque si colleghi da Chieti al celebre portale per adulti verrÃ intercettato da un annuncio prima di poter avviare il video prescelto”. Nel 2019, ricorda il quotidiano abruzzese, ci fu un precedente in Danimarca con l’esponente di un partito di centrodestra in corsa per le politiche.

“Dammi 10 secondi e poi puoi tornare a farti deludere dalle Dating App” dice Paci nel suo spot; una campagna che costa complessivamente tra i 300 e i 350 euro e che lui ha scelto perchÃ© ritiene necessario un approccio trasversale: “Credo che oggi sia fondamentale avere una strategia di comunicazione che vada a toccare diversi piani. Quindi non semplicemente quella offline, che significa andare a parlare con le persone e far girare i volantini. Sono cose fondamentali, certo, ma Ã¨ importantissimo pure muoversi sull’online”.

Trentenne, consigliere comunale uscente e candidato per un secondo mandato, pensa che “molte persone si siano stufate di avere un approccio canonico, dove il candidato di turno deve per forza insegnarti come funziona la realtÃ ”.

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