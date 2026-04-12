Trump: ‘inizieremo a far saltare le mine nello stretto di Hormuz’

ImolaOggi ESTERI, News 2026

trump

“Inizieremo a distruggere le mine che gli iraniani hanno posato nello Stretto. Qualsiasi iraniano che spari contro di noi o contro imbarcazioni pacifiche verrÃ  fatto saltare in aria!”. Lo ha scritto Donald Trump su Truth.

“Altri Paesi saranno coinvolti nel blocco navale dello stretto di Hormuz. Lo ha scritto Donald Trump su Truth senza precisare quali. “A un certo punto”, ha continuato “giungeremo a una condizione in cui a tutti Ã¨ consentito entrare e a tutti Ã¨ consentito uscire. Tuttavia, l’Iran ha impedito che ciÃ² accadesse”. “Questa Ã¨ un’estorsione a livello mondiale e i leader delle nazioni – in particolare quelli degli Stati Uniti – non si lasceranno mai estorcere”, ha detto il presidente riferendosi alla minaccia di Teheran di aver piazzato mine nello stretto.

Donald Trump ha annunciato su Truth il blocco “con effetto immediato” di tutte le navi da e per lo stretto di Hormuz dopo il fallimento dei negoziati in Pakistan. “Ho ordinato alla nostra Marina di individuare e intercettare ogni imbarcazione nelle acque internazionali che abbia versato un pedaggio all’Iran. Nessuno che paghi un pedaggio illegale avrÃ  libero transito in mare” ha annunciato. (ANSA)

Share

Articoli correlati

Matteo Salvini

Salvini: ‘se la Ue non cambia il Patto di stabilitÃ  faremo da soli’

Schlein su Vogue, Toscani

Antisemitismo, Malan (FdI): ‘Schlein faccia chiarezza sulla linea Pd’

Zelensky e Meloni

Ucraina, Zelensky mercoledÃ¬ a Roma: incontrerÃ  di nuovo Meloni

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *