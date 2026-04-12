Trump: ‘inizieremo a far saltare le mine nello stretto di Hormuz’

“Inizieremo a distruggere le mine che gli iraniani hanno posato nello Stretto. Qualsiasi iraniano che spari contro di noi o contro imbarcazioni pacifiche verrÃ fatto saltare in aria!”. Lo ha scritto Donald Trump su Truth.

“Altri Paesi saranno coinvolti nel blocco navale dello stretto di Hormuz. Lo ha scritto Donald Trump su Truth senza precisare quali. “A un certo punto”, ha continuato “giungeremo a una condizione in cui a tutti Ã¨ consentito entrare e a tutti Ã¨ consentito uscire. Tuttavia, l’Iran ha impedito che ciÃ² accadesse”. “Questa Ã¨ un’estorsione a livello mondiale e i leader delle nazioni – in particolare quelli degli Stati Uniti – non si lasceranno mai estorcere”, ha detto il presidente riferendosi alla minaccia di Teheran di aver piazzato mine nello stretto.

Donald Trump ha annunciato su Truth il blocco “con effetto immediato” di tutte le navi da e per lo stretto di Hormuz dopo il fallimento dei negoziati in Pakistan. “Ho ordinato alla nostra Marina di individuare e intercettare ogni imbarcazione nelle acque internazionali che abbia versato un pedaggio all’Iran. Nessuno che paghi un pedaggio illegale avrÃ libero transito in mare” ha annunciato. (ANSA)