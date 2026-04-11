Trump: “Apriremo lo Stretto di Hormuz con o senza Teheran”

Il dialogo comincia in salita. Stati Uniti e Iran si incontrano a Islamabad, in Pakistan, per cercare di arrivare all’accordo che ponga fine alla guerra. La tregua di 14 giorni regge ma non poggia su fondamenta solide. Teheran da una parte e Donald Trump dall’altra, con dichiarazioni e messaggi, dimostrano quanto sia precario il quadro.

L’Iran aggiunge al menù una richiesta a sorpresa relativa ad imprecisati “asset bloccati”, il presidente americano minaccia una letale ripresa degli attacchi. Per riassumere la situazione, è utile la frase affidata da un funzionario degli Usa a Axios: “Non siamo ancora d’accordo su cosa negoziare”. A completare il mosaico, le indiscrezioni diffuse dalla tv pubblica in Israele: l’esercito si starebbe preparando all’eventualità di un fallimento dei negoziati tra Stati Uniti e Iran e a una conseguente ripresa delle ostilità.

La minaccia di Trump

Per il presidente americano, il tema dirimente al momento è uno: la riapertura dello Stretto di Hormuz, di fatto ancora ‘ostaggio’ dell’Iran, e lo stop al programma nucleare di Teheran. “Apriremo lo Stretto, con loro o senza di loro. E lo faremo presto. L’obiettivo numero 1 è impedire che l’Iran abbia armi nucleari”, dice Trump rispondendo ai media prima di volare in Virginia.

E se i negoziati non dovessero decollare?

“Stiamo caricando le navi con le migliori munizioni, le migliori armi mai costruite, persino migliori di quelle che abbiamo usato in precedenza e con cui li abbiamo fatti a pezzi. Se non raggiungeremo un accordo, le useremo, e le useremo in modo molto efficace”.

“Gli iraniani non sembrano rendersi conto di non avere alcuna carta da giocare, se non un’estorsione a breve termine nei confronti del mondo attraverso le vie d’acqua internazionali”, scrive Trump in uno dei numerosi post affidati al social Truth. Secondo gli Stati Uniti, la riapertura dello Stretto – decisivo per il commercio del 20% del petrolio mondiale – era una condizione alla base dell’implementazione della tregua. ADNKRONOS