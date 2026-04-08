Mattarella: ‘tensioni internazionali creano insicurezza tra cittadini’

ImolaOggi POLITICA, News 2026

Sergio Mattarella

“Le tensioni internazionali, i conflitti in corso, le violenze fra gli Stati si riverbano anche sulla vita interna dei vari Paesi e anche nel nostro trasferiscono insicurezza, disorentamento. Le forze dell’ordine sono chiamate a rassicurare, ad essere un punto di tranquillitÃ , per i nostri concittadini. E’ quello che la Polizia di Stato fa, in collaborazione con le altre forze dell’ordine, in un sistema che riceve riconoscenza di apprezzamento da parte dei nostri concittadini”.

Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale una delegazione della Polizia, guidata dal prefetto Vittorio Pisani, in occasione del 174Â° anniversario della fondazione del Corpo.Â  (askanews)

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