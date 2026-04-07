Islam, Indonesia: due persone frustate per “rapporti extra-matrimoniali”

Un uomo e una donna “sono stati frustati pubblicamente” in Indonesia perché accusati di aver avuto “rapporti sessuali al di fuori del matrimonio”

Lo afferma l’agenzia Afp, presente sul posto, secondo cui alle due persone sono state inflitte cento frustate ciascuna con una canna di rattan in un parco di Banda Aceh, capoluogo della provincia indonesiana di Aceh, l’unica in tutto il Paese ad appliare la legge islamica della Sharia. Secondo Afp, ad altre quattro persone sono state inflitte da otto a 29 frustate per accuse che vanno da quella di aver avuto “contatti fisici con una persona del sesso opposto” a quella di “consumo di alcol” e una donna condannata a 27 frustate è svenuta e sono dovuti intervenire dei paramedici per soccorrerla.

L’ultimo caso

Non sono rari i casi di fustigazione pubblica in Indonesia. I malcapitati sono spesso gli omosessuali, perseguitati perché il loro orientamento sessuale è contrario ai precetti morali e religiosi contenuti nel Corano. Per questo, sempre a Banda Aceh, ad aprile 2025 due ragazzi di 20 e 21 anni sono stati arrestati perché visti da alcuni residenti entrare insieme in un bagno nel parco di Taman Sari. La polizia indonesiana li aveva scoperti mentre si abbracciavano e si baciavano: atti che il Tribunale della Sharia di Aceh ritenne fossero atti sessuali. Inizialmente i procuratori avevano chiesto 85 frustate a testa, ma il collegio dei tre giudici optò per una pena sensibilmente ridotta: una decisione “clemente” visto che i due ragazzi erano stati collaborativi, erano eccellenti studenti universitari e non avevano precedenti.

L’applicazione della Sharia in Indonesia

Aceh è l’unica provincia dell’Indonesia a maggioranza musulmana dove viene osservate e applicata la legge islamica: questa prevede fino a 100 frustate per i reati legati alla moralità, come i rapporti omosessuali, l’adulterio, il gioco d’azzardo, il bere e per le donne che indossano abiti stretti. Dal 2015, la Sharia è stata estesa anche ai non musulmani, che rappresentano circa l’1 per cento della popolazione dell’intera provincia.

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