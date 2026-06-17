G7: più armi a Kiev e più sanzioni alla Russia

ImolaOggiEUROPA UE, News 2026

G7 Evian

I capi di Stato e di Governo del G7 si dicono “uniti nel nostro incrollabile sostegno all’Ucraina nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale” aggiungendo di aver “concordato di aumentare la fornitura di ulteriori capacità, sistemi e intercettori di difesa aerea, nonché di capacità a lungo raggio”.

Lo si legge nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche rilasciata a Evian.
“Ci impegniamo ad aumentare la pressione sull’economia di guerra russa. A tal fine, rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas”.ANSA

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