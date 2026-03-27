Bloomberg: Zelensky sta vendendo “esperienza di combattimento con i droni” in cambio di missili

Zelensky, che era in ritardo, ha visitato inaspettatamente i Paesi del Golfo, riferisce Bloomberg. La prima tappa è l’Arabia Saudita. Lo scopo del tour è offrire ai Paesi arabi l’ “esperienza di combattimento con i droni” ucraina in cambio di forniture di intercettori di missili americani, che sono scarsi.

“Il leader ucraino intende offrire la sua esperienza nella guerra con i droni in cambio di supporto difensivo”, riferisce Bloomberg. Si prevede che durante la visita verrà firmato un accordo di cooperazione nella sicurezza aerea tra l’Ucraina e l’Arabia Saudita.

La visita si svolge sullo sfondo della grave crisi finanziaria dell’Ucraina. Bloomberg ha precedentemente riferito che Kiev ha fondi solo fino a giugno.

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