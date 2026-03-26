Napoli, maxi operazione nel campo nomadi: sequestrati 21 veicoli

Una complessa attivitÃ di controllo Ã¨ stata svolta dai carabinieri nel campo nomadi di via del Macello, a Poggioreale

Lâ€™operazione si Ã¨ svolta allâ€™interno dellâ€™area sotto la sopraelevata che collega Napoli ai comuni vesuviani, in un contesto segnato da degrado ambientale e roghi di rifiuti.

Nel corso del servizio straordinario, effettuato dai militari della compagnia Napoli Poggioreale, sono stati sequestrati 21 veicoli tra auto e furgoni risultati privi di assicurazione, abbandonati oppure cancellati dal Pra ma ancora in circolazione allâ€™interno dellâ€™insediamento. C’Ã¨ stato anche un arresto e alcune persone sono state denunciate.

Tensioni durante i controlli

Durante le operazioni si sono registrati diversi momenti di tensione. In particolare la situazione Ã¨ degenerata quando il conducente di un carro attrezzi Ã¨ stato aggredito e colpito alla testa con una chiave inglese, mentre stava agganciando uno dei mezzi da rimuovere. Lâ€™operatore Ã¨ stato medicato con una prognosi di sette giorni.

La persona che l’aveva aggredito Ã¨ stata arrestata con lâ€™accusa di violenza a incaricato di pubblico servizio. Altre tre persone sono state denunciate dopo aver danneggiato con martelli alcune auto oggetto di sequestro.

Il sequestro di animali

Nel corso dei controlli sono emerse anche irregolaritÃ edilizie e la presenza di sigarette di contrabbando. Inoltre due cani â€“ un pitbull e un maremmano â€“ sono stati sequestrati perchÃ© trovati in condizioni ritenute incompatibili con il benessere animale: feriti e denutriti tra cumuli di rifiuti. Gli animali sono stati affidati alle cure dellâ€™Asl e dei carabinieri forestali del Cites.

Numerosi i controlli documentali effettuati sui residenti e sui veicoli presenti nellâ€™insediamento, tra proteste e momenti di collaborazione.Â Per i militari si Ã¨ trattato di un servizio particolarmente difficile, protrattosi per diverse ore e culminato con la redazione di numerosi verbali e provvedimenti amministrativi e penali.

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