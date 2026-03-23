Schlein: ‘dalle urne messaggio per noi, c’Ã¨ giÃ  maggioranza alternativa’

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Europee, Schlein

ROMA, 23 MAR – “Arriva un messaggio politico chiaro a Meloni e al governo, che ora devono riflettere, devono ascoltare il Paese e le vere prioritÃ . E’ anche un messaggio per noi. Il Paese chiede un’alternativa e noi abbiamo la responsabilitÃ  di organizzarla. C’Ã¨ giÃ  una maggioranza alternativa al governo. Questo voto ci consegna una grande responsabilitÃ . Lavoreremo con le forze della coalizione progressista per costruire l’alternativa”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in una conferenza stampa al Nazareno. (ANSA)

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