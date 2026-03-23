Scoperto falso ambulatorio a Campi Bisenzio, straniero si fingeva medico

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falso ambulatorio a Campi Bisenzio

FIRENZE – I militari della Guardia di Finanza di Firenze hanno scoperto e sequestrato un falso ambulatorio medico nel comune di Campi Bisenzio, denunciando un soggetto straniero per esercizio abusivo della professione sanitaria. L’uomo, privo di qualsiasi titolo di studio riconosciuto e non iscritto ad alcun albo, si presentava come medico effettuando visite e somministrando farmaci a ignari pazienti.

L’attivitÃ  illecita Ã¨ emersa grazie a mirati servizi di osservazione avviati dopo aver notato un sospetto via vai di persone presso un immobile ad uso esclusivamente residenziale. All’interno dell’appartamento, trasformato in uno studio medico con sala d’attesa e lettino, i finanzieri hanno rinvenuto e sequestrato farmaci di provenienza italiana ed estera, oltre a materiale sanitario come siringhe, fiale e flebo.

Sotto sequestro anche l’immobile e il denaro contante trovato sul posto, ritenuto provento delle visite abusive. Il sedicente medico Ã¨ stato segnalato all’AutoritÃ  giudiziaria, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire l’entitÃ  dell’attivitÃ  svolta e individuare eventuali ulteriori responsabilitÃ . (ITALPRESS)

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