Referendum giustizia, sospetto brogli per voto all’estero

“Il meccanismo per chiedere il duplicato Ã¨ cosÃ¬ semplice che chiunque puÃ² votare due volte”

Sospetto brogli per il voto all’estero in vista del prossimo referendum sulla giustizia. “In Florida molte persone non stanno ricevendo la scheda, il loro nome non risulta allâ€™Aire ma itâ€™s impossible perchÃ© hanno votato in passato e non si sono mai cancellate”, ha dichiarato al Corriere della Sera Giuseppe Garufi, scrittore italiano impegnato nel Comitato del SÃ¬ organizzato dallâ€™Italia.

L’avvocato Romolo Reboa, invece, da anni sta denunciando il rischio manipolazione del voto allâ€™Estero. Altre segnalazioni sono arrivate dalla Repubblica Dominicana attraverso Ciro Maggio e dalla Thailandia con Salvatore La Barbera, responsabili dei Comitati del SÃ¬.

Andrea Di giuseppe, parlamentare di FdI, aveva chiesto di permettere il voto in consolato o nelle ambasciate, ma il suo Odg si Ã¨ arenato in Aula.Â Contrari, infatti, Pd e M5s che fuori dal Belpaese raccolgono piÃ¹ consensi che in Patria – e le mire di Patronati Inca Cgil contrari alla riforma regala, come nota il Corriere, uno spaccato inquietante.

“Eppure la polizia giudiziaria della Procura di Roma dopo la denuncia di Di Giuseppe nel 2023 aveva accertato tutta una serie di irregolaritÃ , dalla spedizione dei plichi ai consolati alle schede rubate anche ai morti e compilate da una persona”, ha ricordato Reboa. Infine c’Ã¨ il capitolo Europa e lo spettro di una valanga di voti “No” falsi. “Il meccanismo per chiedere il duplicato Ã¨ cosÃ¬ semplice che chiunque puÃ² votare due volte”, ha spiegato un nostro connazionale che vive in Inghilterra

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