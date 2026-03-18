Zelensky: “200 esperti ucraini inviati in Medio Oriente”

Zelensky: ‘Oltre 200 esperti ucraini a sostegno della guerra all’Iran’

Sono oltre 200 i militari ucraini, reduci dall’esperienza della guerra anti-droni con la Russia, inviati negli ultimi giorni in Medio Oriente a sostegno delle operazioni in corso contro la reazione dell’Iran agli attacchi di Usa e Israele. Lo ha rivendicato da Londra il presidente Volodymyr Zelensky, a margine della firma dell’accordo bilaterale di difesa con il premier Keir Starmer – e alla presenza del segretario generale della Nato, Mark Rutte – incentrato sulla produzione di droni e di sistema di difesa dai cosiddetti droni low cost. ANSA