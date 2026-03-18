Sea Watch con 84 migranti vuole sbarcare in Sicilia: ok dal tribunale dei minori

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“Su disposizione del Tribunale dei minori di Palermo sono stati sbarcati su una motovedetta della Guardia costiera 20 minori non accompagnati e tre bambini con le loro famiglie. Presto saranno a terra in Sicilia. Per tutti gli altri l’odissea continua. Chiediamo ancora che sbarchino tutti subito”.

A dirlo Ã¨ Sea Watch. L’ong si era rivolta ai giudici nelle scorse ore per ottenere il permesso di far sbarcare tutti i minori e le loro famiglie a bordo della nave umanitaria, a cui le autoritÃ  italiane hanno assegnato Marina di Carrara come porto di sbarco.

“Le condizioni meteorologiche e sanitarie rendono impossibile navigare per tre giorni verso nord”, avevano spiegato da Sea Watch, chiedendo di far sbarcare tutti gli 84 naufraghi a bordo. La nave si trova nelle vicinanze del porto di Campobello di Mazara.

“Le condizioni meteorologiche e sanitarie rendono impossibile navigare per tre giorni verso nord per raggiungere Marina di Carrara”, sottolinea l’ong che chiede di far sbarcare tutti gli 84 naufraghi passeggeri a bordo. […]
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