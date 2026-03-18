Neve in Altomolise, coltre bianca fino a 30 centimetri

ImolaOggi Ambiente & Energia, News 2026

Neve in Altomolise

CAPRACOTTA, 18 MAR – Il colpo di coda dell’inverno ha portato neve in Altomolise, come annunciato dal bollettino della Protezione civile, a quote superiori ai 700 metri: la neve ha vestito di bianco molti centri della provincia di Isernia, in particolare Pescopennataro e Capracotta dove giÃ  si segnala un coltre di 30 centimetri e temperature di qualche grado sotto lo zero termico. Sono entrati in azione i mezzi spazzaneve e spargi sale e tutte le strade sono transitabili con pneumatici da neve o catene a bordo. (ANSA).

Articoli correlati

Forte nevicata nel Varesotto

Forte nevicata nel Varesotto: incidenti stradali e piante cadute

neve in Algeria

Allerta neve in Algeria

Tempesta di neve a New York

Tempesta di neve a New York, record storico dal 1963

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *