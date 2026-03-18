Famiglia del bosco, Marsilio: “La Regione lavora con discrezione”

“La Regione lavora con discrezione per una soluzione nell’interesse dei minori”

Sono le parole del presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, in un post pubblicato nella serata di lunedì 16 marzo sui suoi canali social.

“Sulla vicenda della famiglia di Palmoli e dei bambini allontanati dai genitori – chiarisce – la Regione Abruzzo continua a seguire con la massima attenzione e con il dovuto senso di responsabilità una situazione delicata che riguarda prima di tutto dei minori. Lontano dal clamore mediatico e dalle polemiche, stiamo lavorando con discrezione e serietà”.

“La garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, l’avvocato Alessandra De Febis – spiega Marsilio – è impegnata in queste ore in un lavoro costante di ascolto e confronto per favorire ogni possibile percorso che possa portare a una soluzione condivisa per questa famiglia”.

“Facciamo nostre anche le parole del padre dei bambini – prosegue il presidente della Regione – che ha invitato tutti ad abbassare i toni e a ridurre il clamore mediatico su una vicenda troppo dolorosa e delicata. Il nostro impegno è quello di contribuire, con equilibrio e responsabilità istituzionale, a un percorso di mediazione serio e concreto, sempre e soltanto nell’interesse dei bambini”.

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