Forte nevicata nel Varesotto: incidenti stradali e piante cadute

VARESE, 15 MAR – Una forte nevicata nel Varesotto nella notte ha creato disagi alla viabilitÃ e ad alcuni paesi con numerosi interventi dei Vigili del Fuoco per incidenti stradali e allagamenti di alcuni edifici. In particolare Brinzio, Castello Cabiaglio e la Valganna sono state le zone piÃ¹ colpite dalla perturbazione che ha portato pioggia in tutta la provincia e neve nelle valli del Nord.

Dalle ore 20 di ieri alle ore 6 di questa mattina i vigili del fuoco hanno effettuato 38 interventi per rimuovere piante cadute sulle strade, frane, auto in panne o colpite da alberi caduti al loro passaggio, con diverse squadre giunte in supporto anche dalle province limitrofe di Milano, Monza-Brianza e Lecco.

A causa delle fitte nevicate Anas ha chiuso temporaneamente al traffico la strada statale 233 dal km 55 al km 62 a Induno Olona. “Il traffico – spiega Anas in una nota – viene deviato come da indicazioni in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per la gestione dell’evento”. (ANSA)