Iran: ‘Ucraina obiettivo legittimo, ha tentato di aiutare Israele’

Il presidente della Commissione per la sicurezza nazionale e la politica estera del Parlamento iraniano, Ebrahim Azizi, ha affermato che l’Ucraina Ã¨ un obiettivo legittimo. “I tentativi falliti dell’Ucraina di aiutare Israele la rendono un obiettivo legittimo per noi”, ha detto. L’Ucraina ha “fornito supporto sui droni” a Israele, ha precisato. Lo riportano i media israeliani.

“Hormuz chiuso solo per i nemici e i loro alleati”

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha chiarito che lo Stretto di Hormuz Ã¨ chiuso soltanto “alle petroliere e alle navi dei nemici e dei loro alleati”. Lo hanno riferito i media ufficiali della repubblica islamica. Araghchi ha avvertito che l’Iran risponderÃ a qualsiasi attacco contro le proprie infrastrutture energetiche, affermando che se tali infrastrutture iraniane fossero colpite, le forze iraniane prenderebbero di mira impianti di aziende americane nella regione o societÃ in cui gli Stati Uniti possiedono quote. Ha aggiunto che la repubblica islamica agirÃ con cautela per evitare di colpire aree densamente popolate.

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