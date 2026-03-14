Iran: ‘Ucraina obiettivo legittimo, ha tentato di aiutare Israele’

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Volodymyr Zelensky

Il presidente della Commissione per la sicurezza nazionale e la politica estera del Parlamento iraniano, Ebrahim Azizi, ha affermato che l’Ucraina Ã¨ un obiettivo legittimo. “I tentativi falliti dell’Ucraina di aiutare Israele la rendono un obiettivo legittimo per noi”, ha detto. L’Ucraina ha “fornito supporto sui droni” a Israele, ha precisato. Lo riportano i media israeliani.

“Hormuz chiuso solo per i nemici e i loro alleati”

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha chiarito che lo Stretto di Hormuz Ã¨ chiuso soltanto “alle petroliere e alle navi dei nemici e dei loro alleati”. Lo hanno riferito i media ufficiali della repubblica islamica. Araghchi ha avvertito che l’Iran risponderÃ  a qualsiasi attacco contro le proprie infrastrutture energetiche, affermando che se tali infrastrutture iraniane fossero colpite, le forze iraniane prenderebbero di mira impianti di aziende americane nella regione o societÃ  in cui gli Stati Uniti possiedono quote. Ha aggiunto che la repubblica islamica agirÃ  con cautela per evitare di colpire aree densamente popolate.
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Zelensky: ’11 Paesi ci hanno chiesto aiuto contro i droni iraniani’

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