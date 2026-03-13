Referendum, Schlein: ‘strumentalizzare fatti d’attualità (stupri) è grave’

“Ma è normale che una presidente del Consiglio tratti gli italiani come degli stupidi e dica che se passa il No ci saranno più stupratori liberi?”

Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, ospite di La7, commentando un passaggio del comizio di ieri sera della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.”Strumentalizzare fatti d’attualità da parte di una premier è grave.

“A Rogoredo ha accusato i giudici di aver fatto partire l’indagine, ma così quel poliziotto avrebbe ancora la divisa. È giusto ci siano dei magistrati indipendenti che anche laddove si prospetti un abuso da parte dello Stato indagano. Lì ha sbagliato Meloni, e ancora non ha chiesto scusa”.

Ancora, “uno stupratore è stato liberato da questo governo e rimandato in Libia”, dice riferendosi ad Almasri.

E poi la legge sul consenso: “Contro gli stupratori avevamo un accordo con Meloni sul consenso: l’hanno fatto saltare e hanno presentato un ddl che sarebbe un passo indietro”.Insomma, ha concluso sul punto Schlein, “farei attenzione all’uso strumentale dei fatti di cronaca. Suggerirei a Meloni di seguire l’appello di Mattarella ad abbassare i toni perchè c’è un giorno dopo il referendum e delegittimando la magistratura si mina la fiducia dei cittadini: si fa male alle istituzioni e non ci guadagna nessuno”. (askanews)