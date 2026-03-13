La Grande Ristrutturazione del Mondo. PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 14 marzo 2026

La Grande Ristrutturazione del Mondo

PIAZZA LIBERTÃ€, il programma di informazione e approfondimento ideato e condotto da Armando Manocchia,Â ritorna sabato 14 marzo 2026 alle 20,30 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

Con Carmen Tortora, si parlerÃ di come le Ã©lite stanno ridisegnando il mondo attraverso conflitti, innovazione tecnologica, infrastrutture strategiche e nuove rotte commerciali, all’interno una trasformazione piÃ¹ ampia che riguarda il potere globale, il controllo delle risorse, la sicurezza energetica e i futuri equilibri economici e geopolitici.