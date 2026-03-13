Denise Pipitone, spunta un testimone mai ascoltato

A piÃ¹ di vent’anni dalla scomparsa di Denise Pipitone, la bambina sparita il 1Â° settembre 2004 a Mazara del Vallo, ci sarebbero nuovi sviluppi

Durante la trasmissione “Scomparsi”, in onda sul Canale 122 Fatti di Nera, la criminologa Antonella Delfino Pesce, giÃ celebre per aver ottenuto la riapertura del caso Nada Cella, ha rivelato l’esistenza di un nuovo testimone, ritenuto fondamentale. Un uomo residente a Milano, rimasto nell’ombra per oltre due decenni, mai entrato nelle indagini ufficiali e mai ascoltato dagli inquirenti, che sarebbe ora pronto a riferire dettagli cruciali sulla scomparsa della bimba.

“Ho analizzato ogni singolo fascicolo, ogni riga dei processi conclusi con le assoluzioni – ha dichiarato Delfino Pesce -, in una relazione, che purtroppo non Ã¨ stata ancora abbastanza attenzionata, ho inserito la voce di chi non Ã¨ mai stato sentito. Ci sono elementi che vanno in contrasto con le deposizioni processuali dell’epoca. Gli orari, la scena del crimine… tutto puÃ² cambiare”.

La criminologa ha lanciato un appello, chiedendo un confronto immediato con i magistrati di Marsala: “Mi aspetto e confido in un incontro, anche veloce, con la Procura di Marsala. Adesso Ã¨ il momento idoneo, forse il piÃ¹ idoneo in assoluto”.

Nonostante il recente rigetto dell’istanza di riapertura, la difesa di Antonino Pipitone, padre di Denise, non si ferma. L’uomo aveva presentato un’istanza al Tribunale di Marsala per la riapertura delle indagini – poi, appunto, respinta – accompagnando la richiesta con una relazione di un team di esperti, tra i quali anche proprio Pesce Delfino.

