Aereo da rifornimento Usa precipita in Iraq

Un aereo da rifornimento KC-135 Stratotanker statunitense si Ã¨ schiantato nell’Iraq occidentale. Pare che a bordo vi fossero sei persone. Un secondo KC-135 Ã¨ stato coinvolto, ma Ã¨ atterrato in sicurezza, a quanto pare, in Israele. Il CENTCOM afferma che l’incidente non Ã¨ stato causato da fuoco ostile o fuoco amico.

“Il Comando Centrale degli Stati Uniti Ã¨ a conoscenza della perdita di un aereo da rifornimento KC-135 statunitense. L’incidente Ã¨ avvenuto in uno spazio aereo amico durante l’Operazione Epic Fury e le operazioni di soccorso sono in corso. Due aerei sono rimasti coinvolti nell’incidente. Uno dei due Ã¨ precipitato nell’Iraq occidentale, mentre il secondo Ã¨ atterrato sano e salvo.Â CiÃ² non Ã¨ dovuto nÃ© al fuoco nemico nÃ© al fuoco amico.”

Secondo quanto riferito da Khatam al-Anbiya (Forze Armate iraniane), invece, l’aereo cisterna dell’esercito statunitense Ã¨ stato preso di mira e distrutto dalle forze di resistenza nell’Iraq occidentale.

Tutti i membri dell’equipaggio sono morti.

E’ almeno il quarto aereo militare statunitense perso durante la guerra.

Il 1Â° marzo, tre F-15E Strike Eagle sono stati abbattuti per errore dalla difesa aerea kuwaitiana â€“ fuoco amico. Tutti e sei i membri dell’equipaggio si sono eiettati in sicurezza.