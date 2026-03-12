Schlein: ‘no a uso di basi Usa in Italia anche se Trump lo chiede’

“Nessuno vuole rinunciare alla relazione con gli Stati Uniti ma non in modo subaletrno e a testa alta. Meloni ci ha messo 12 giorni a dire che gli attacchi di Israele e Usa erano fuori dal diritto internazionale, ora dice chiaramente no all’uso delle basi in Italia. Lei sostiene che non ce l’hanno chiesta ma il punto Ã¨ che gli attacchi sono illegali. Dovrebbe dire adesso agli italiani che anche se Trump chiedesse l’uso delle basi lei direbbe di no, perchÃ© sarebbe in contrasto con l’articolo 11 della Costituzione. Bisogna stare in una relazione sapendo dire ad alleati quando sbagliano, non riescono a chiedere a Trump di fermarsi”.

Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a Rtl 102.5. “Ãˆ giusto coordinarsi con gli altri Paesi europei per dare supporto al territorio europeo come a Cipro – ha aggiunto – non sono in discussione gli accordi sulle basi ma al di fuori di quelli nessuna disponibilitÃ ”.

tgcom24.mediaset.it