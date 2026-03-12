Leonardo: +15% l’utile del 2025 a 1,3 miliardi

ROMA, 12 MAR – Leonardo chiude il 2025 con un risultato netto di 1,334 miliardi che include le plusvalenze rilevate a seguito della cessione del business Uas a Fincantieri e della cessione di parte delle azioni detenute in Avio. Nel confronto con l’anno precedente, +15%, va considerata la plusvalenza nel 2025 legata al consolidamento di Telespazio.
Il risultato netto adjusted, Ã¨ di 1,015 miliardi, +18,6%. Il dividendo proposto Ã¨ di 0,63 euro per azione, in aumento del 21%. La guidance per il 2026 vede, in crescita, gli ordini a circa 25 miliardi, i ricavi a circa 21 miliardi, l’Ebita a circa 2,03 miliardi, il flusso di cassa operativo a circa 1,11 miliardi; l’indebitamento netto di gruppo in calo a circa 0,8 miliardi (ANSA)