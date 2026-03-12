Famiglia del bosco, uno dei bimbi in sciopero della fame finchÃ© non torna la madre

Secondo quanto apprende LaPresse da fonti vicine alla ‘famiglia del bosco’, uno dei tre bambini, uno dei due gemelli, avrebbe cominciato giovedÃ¬ mattina lo sciopero della fame dicendo che non mangerÃ fino a quando non tornerÃ la madre, Catherine Birmingham.

Con ordinanza del Tribunale dei minori dell’Aquila, la donna Ã¨ stata allontanata venerdÃ¬ scorso dalla struttura di Vasto, in provincia di Chieti, in cui i figli sono ospitati dal 20 novembre. CioÃ¨ da quando, con altra ordinanza, il Tribunale minorile ha sospeso la responsabilitÃ genitoriale della coppia. Il caso Ã¨ scoppiato a seguito di un’intossicazione alimentare curata in ospedale, dove il personale ha segnalato la famiglia ai servizi sociali.

