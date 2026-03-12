Famiglia del bosco, uno dei bimbi in sciopero della fame finchÃ© non torna la madre

ImolaOggiCRONACA, News 2026

Famiglia del bosco

Secondo quanto apprende LaPresse da fonti vicine alla ‘famiglia del bosco’, uno dei tre bambini, uno dei due gemelli, avrebbe cominciato giovedÃ¬ mattina lo sciopero della fame dicendo che non mangerÃ  fino a quando non tornerÃ  la madre, Catherine Birmingham.

Con ordinanza del Tribunale dei minori dell’Aquila, la donna Ã¨ stata allontanata venerdÃ¬ scorso dalla struttura di Vasto, in provincia di Chieti, in cui i figli sono ospitati dal 20 novembre. CioÃ¨ da quando, con altra ordinanza, il Tribunale minorile ha sospeso la responsabilitÃ  genitoriale della coppia. Il caso Ã¨ scoppiato a seguito di un’intossicazione alimentare curata in ospedale, dove il personale ha segnalato la famiglia ai servizi sociali.
tgcom24.mediaset.it

Articoli correlati

famiglia del bosco

Famiglia nel bosco, Garante infanzia Abruzzo: “Nessun rischio adozione bimbi”

presidente del Tribunale dei minori dell'Aquila, Cecilia Angrisano

Famiglia del bosco, rafforzata vigilanza alla presidente Tribunale dei minori

Carlo Nordio

Famiglia nel bosco, Nordio invia gli ispettori a L’Aquila

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *