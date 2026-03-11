A giugno matrimonio gay tra sindaci Lega e Fdi

Il 27 giugno prossimo il sindaco di Pordenone di Fratelli d’Italia, Alessandro Basso, sposerà il leghista Loris Bazzo, sindaco di Carlino (Udine). Secondo il Gazzettino che ne dà notizia, si tratta del primo matrimonio in Italia tra due sindaci omosessuali e peraltro di centrodestra. “In tema di diritti la destra ha superato la sinistra, cose che fino a qualche tempo erano inimmaginabili” ha dichiarato il primo cittadino di Pordenone alle colonne del giornale.

Basso, classe 1978, due figli e un matrimonio alle spalle, da cinque anni frequenta il collega Bazzo, ex consigliere regionale, di due anni più anziano. A unirli in matrimonio, che sarà celebrato nell’ex convento Chiostro di San Francesco in centro città, hanno chiamato il più anziano degli ex sindaci di Pordenone, l’89enne Alvaro Cardin.
ADNKRONOS

