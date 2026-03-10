Paolo Savona lascia la Consob

Da lunedÃ¬ 9 marzo, la Consob – la Commissione Nazionale per le SocietÃ e la Borsa – Ã¨ formalmente senza presidente. Il mandato settennale e non rinnovabile di Paolo Savona si Ã¨ concluso domenica 8 marzo. Savona ha salutato la struttura giÃ mercoledÃ¬ 4 marzo, nell’ultima settimana alla guida dell’AutoritÃ di via Martini, per poi tornare ai suoi studi di econometria.

I quattro commissari

In assenza del presidente, la guida dell’AutoritÃ passa ai quattro commissari: Chiara Mosca, Carlo Comporti, Gabriella Alemanno e Federico Cornelli. Mosca, in virtÃ¹ della maggiore anzianitÃ (in carica dal 2021), assume il ruolo di presidente vicario e dispone del voto doppio in caso di paritÃ nelle decisioni.

La nomina del successore

La scelta del nuovo presidente della Consob avviene tramite decreto del presidente della Repubblica, su proposta del presidente del Consiglio. Il mandato dura sette anni e non puÃ² essere rinnovato. In pole position resta il sottosegretario al Mef Federico Freni, espressione della Lega. La sua nomina, giÃ prevista all’ordine del giorno di un Consiglio dei ministri a fine gennaio e poi bloccata, continua perÃ² a incontrare resistenze all’interno della maggioranza. Per assumere la presidenza della Consob, Freni dovrebbe lasciare il suo incarico di governo, come giÃ avvenuto per Savona, nominato dopo avere lasciato il ministero degli Affari Esteri.

Accanto al nome di Freni, circolano altre ipotesi. Tra queste, l’economista e docente universitaria Marina Brogi, figura considerata tecnica e apprezzata in ambienti istituzionali. Un’altra possibilitÃ Ã¨ Carlo Cottarelli, economista ed ex senatore, ritenuto un profilo adatto soprattutto nel caso in cui lo stallo politico dovesse prolungarsi.

https://tg24.sky.it/economia