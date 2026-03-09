NYT: Kiev invia aiuti militari in Giordania

Il New York Times scrive che il presidente ucraino Zelensky ha inviato droni intercettori e una squadra di esperti di droni in Giordania per proteggere le basi militari statunitensi. GiovedÃ¬, gli Stati Uniti hanno presentato la richiesta ufficiale e le squadre e le risorse sono partite il giorno successivo. L’Ucraina si sarebbe specializzata nell’uso di mitragliatrici pesanti, razzi F-16 economici e jammer elettronici per contrastare i droni tipo Shahed lanciati dalla Russia contro l’Ucraina.

https://t.me/letteradamosca/33697