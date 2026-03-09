Iran, Meloni: “Italia non in guerra. L’opposizione non faccia polemica”

“L’Italia non è parte del conflitto” in Iran “e non intende esserne parte”, ma “l’Italia rischia comunque di essere coinvolta dalle conseguenze del conflitto, interne e economiche”

Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che all’opposizione dice: “L’Italia intende lavorare al ritorno della diplomazia ma, rispetto a quello che dice l’opposizione, mi chiedo se sia questo il momento di fare polemica spicciola come vedo fare in giorni difficili per tutti”.

Sicurezza interna

“Non ci sono particolari allarmi in questo momento, ma a scopo di prevenzione siamo mobilitatissimi”, ha detto a Fuori dal coro, su Retequattro.

Nel suo intervento anche la questione rincari

“Sono determinata per evitare che la speculazione sfrutti la crisi sulla pelle delle famiglie e delle imprese”. “Consiglio a tutti prudenza, non escludo, quando dovessi avere evidenza di atteggiamenti speculativi, di aumentare le tasse alle aziende responsabili e di rimettere i soldi sulle bollette”, aferma ancora Meloni.

“Sulla benzina stiamo valutando il meccanismo delle accise mobili, viene anche richiesto da parte dell’opposizione, stiamo studiando da qualche giorno il meccanismo”, dice quindi la premier rivordando che sul fronte prezzi, “l’Autorità dell’energia ha attivato una task force, credo che già domani avremo i primi report per monitorare il prezzo dell’energia. Il ministro Urso ha messo al lavoro quello che noi chiamiamo ‘mister Prezzi’, cioè il sistema di monitoraggio che viene attivato per verificare che non ci siano aumenti ingiustificati, in particolare sulla benzina e sui generi alimentari”.

ADNKRONOS