Errore giudiziario, liquidati a Giulia Ligresti 95mila euro di risarcimento

MILANO, 07 MAR – E’ aumentato a 95 mila euro, a cui si aggiunge il versamento di 30 mila euro di spese, il risarcimento a Giulia Ligresti, figlia dell’imprenditore Salvatore, ritenuta vittima di un errore giudiziario quando, nel 2013, venne arrestata, prima in carcere e poi ai domiciliari, nell’indagine della procura di Torino sul caso Fonsai. Vicenda per cui nell’immediatezza aveva patteggiato una pena di 2 anni e mezzo poi cancellata dalla Cassazione.

Come riporta oggi il Corriere della Sera, giovedÃ¬ scorso, i giudici di secondo grado hanno rigettato il ricorso della Procura Generale contro la precedente sentenza, di un anno fa, con cui era stato disposto un risarcimento di 72 mila euro ritenendo che il patteggiamento non costituisse un elemento ostativo al riconoscimento dell’errore giudiziario.

Per Giulia Ligresti, assistita dagli avvocati Massimo Rossi e Pamela Picasso, il giudizio di due giorni fa Ã¨ il quarto in Appello, mentre tre sono stati i provvedimenti della Suprema Corte. Nel 2022 un’altra sezione della Corte d’appello milanese aveva rigettato la prima richiesta di indennizzo per errore giudiziario dal valore di un milione e 300 mila euro avanzata dalla figlia dell’imprenditore alla quale erano stati liquidati 16 mila euro per ingiusta detenzione.

“Questa sentenza – ha detto lei stessa al Corriere della Sera – riconosce che il mio patteggiamento fu il risultato di una ‘pressione cautelare intensa’. Sono commossa”, ha aggiunto precisando che l’importo, al netto delle spese, andrÃ a due scuole, una in India e l’altra in Siria. (ANSA)