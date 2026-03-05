Stramezzi in coma, “i medici non hanno ancora alcuna diagnosi”

ImolaOggi CRONACA, News 2026

Stramezzi sospeso dall'Ordine

Il figlio del dr. Andrea Stramezzi scrive su X: “È ancora in coma, intubato in terapia intensiva. Ha la febbre a 39. I medici continuano a fare tutti gli esami possibili ma non hanno ancora alcuna diagnosi, non riescono a capire cosa abbia mio padre e cosa gli sia successo.
Gli hanno rilevato una leggera polmonite ma dicono che non puo’ essere stata la causa del coma.

Ho fatto chiedere ai medici che lo hanno in cura se ritengono possibile un avvelenamento. Hanno risposto che è possibile in quanti molti veleni non sono rilevabili con semplici esami tossicologici. Continueranno a fare esami.

Sto volando ora da Mosca. Ci vediamo tutti al presidio di preghiera che si terrà oggi giovedì 5 Marzo dalle 15 alle 19 davanti al policlinico fuori dalla fermata del metro (Via F. Sforza 38)”.

Il dr. Stramezzi trovato in fin di vita

Articoli correlati

dottor Stramezzi cure domiciliari

Il dr. Stramezzi trovato in fin di vita

LECTIO MAGISTRALIS. PIAZZA LIBERTA', puntata di sabato 26 luglio 2025

LECTIO MAGISTRALIS. PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 26 luglio 2025

intervista al dr. Stramezzi

Il Covid da dimenticare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *