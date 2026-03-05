Iran, Crosetto: ‘se Paesi Nato o UE attaccati, dovremo essere al loro fianco’

ImolaOggiPOLITICA, News 2026

Guido Crosetto

“L’Iran non puÃ² colpire con i droni Israele perchÃ© la distanza da Israele e il tempo di percorrenza dei droni consentirebbe facilmente di essere intercettati e quindi sta colpendo le nazioni vicine, dimostrando di avere una strategia completamente diversa da quella dell’altra volta, che Ã¨ quella di creare caos, creare delle complessitÃ  economiche”.

CosÃ¬ il ministro della Difesa Guido Crosetto alle Camere.

“Lo stretto di Hormuz, come diceva prima, ha una rilevanza dal punto di vista economico straordinaria per tutto il mondo e la preoccupazione Ã¨ che questi attacchi hanno colpito – e sono stati fermati – basi europee e basi NATO, la Turchia e Cipro. Ricordo che in tutti e due i casi, qualora – non Ã¨ stato ritenuto cosÃ¬ – si trattasse di un vero e proprio attacco contro quelle nazioni, da una parte l’articolo 5 della NATO, dall’altra parte l’articolo 7 dell’Unione Europea, ci obbligherebbero ad essere al loro fianco”.Â  (askanews)

Articoli correlati

ministro della Difesa, Guido Crosetto

Iran, Crosetto: ‘Usa hanno agito fuori dal diritto internazionale’

Crosetto

Crosetto: sistemi di difesa missilistica in Medioriente e aiuto a Cipro

Crosetto

Crosetto: “Su utilizzo di basi Usa in Italia valgono i trattati”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *