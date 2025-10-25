Frode fiscale, John Elkann insegnerà ai giovani vulnerabili

TORINO, 25 OTT – Farà l’insegnante a giovani ‘fragili’ John Elkann nei 10 mesi di lavori socialmente utili per chiudere il procedimento a suo carico sulla frode fiscale relativa all’eredità Agnelli. E’ quanto riporta il Corriere della sera. Elkann svolgerà la ‘messa alla prova’ dai Salesiani di Torino. Lavorerà all’ufficio pastorale giovanile ‘Maria Ausiliatrice’ per 30 ore settimanali.

In dettaglio si occuperà della progettazione e pianificazione di modelli educativo-formativi rivolti a giovani in situazioni di vulnerabilità e a rischio di dispersione scolastica. Inoltre curerà progetti di avvicinamento al mondo del lavoro e di orientamento scolastico-professionale in qualità di tutor. Ottenuto il via libera dalla procura, ora il piano dovrà essere vagliato anche dal gip: l’udienza è in calendario lunedì prossimo. (ANSA)