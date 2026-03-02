Zelensky: “l’esperienza dell’Ucraina in materia di difesa è insostituibile”

“L’Europa deve finalmente dotarsi di una vera forza, di una reale capacità di difendere i suoi cieli, la sua terra e il suo mare da qualsiasi tipo di attacco. In particolare, ciò significa dotarsi di una capacità produttiva adeguata per la difesa aerea, sia contro i droni che contro i missili balistici.

La situazione in Medio Oriente dimostra quanto sia difficile garantire una protezione al 100% contro missili e droni “shahed”. Anche nei Paesi del Golfo, che dispongono di sistemi di difesa aerea più avanzati di quelli forniti finora dai nostri partner e ne dispongono in quantità maggiori, non tutti i missili balistici vengono intercettati. Ci sono stati anche “shahed” che la difesa aerea nella regione non ha fermato.

Tutti possono ora constatare che l’esperienza dell’Ucraina in materia di difesa è, per molti aspetti, insostituibile. Siamo pronti a condividere questa esperienza e ad aiutare le nazioni che hanno aiutato l’Ucraina quest’inverno e durante tutta la guerra.

LEGGI ANCHE

► Banca Mondiale, per la ricostruzione dell’Ucraina servono 588 miliardi

Siamo pronti a lavorare allo sviluppo delle capacità difensive condivise dell’Europa. L’Europa deve disporre di un numero sufficiente di missili di difesa aerea, di un’esperienza sufficiente nell’abbattimento dei droni e di una produzione adeguata di moderni droni intercettori. Insieme, possiamo far sì che ciò accada.

Grazie a tutti coloro che lavorano per rafforzare la potenza di un’Europa unita.”

Lo scrive Volodymyr Zelensky su X.

https://x.com/ZelenskyyUa/status/2028198338718232991