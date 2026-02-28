Usa designano Iran ‘Stato che pratica detenzioni illegittime’

ImolaOggi ESTERI, News 2026

Marco Rubio

Marco Rubio ha designato l’Iran “Stato che pratica detenzioni illegittime”. “Il regime iraniano deve smettere di prendere ostaggi e rilasciare tutti gli americani ingiustamente detenuti, passi che potrebbero porre fine a questa designazione e alle azioni associate”, ha detto il segretario di Stato americano in una nota. (ANSA)

