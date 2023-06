Ispezione ONU: “a Guantanamo trattamento disumano”

NEW YORK, 26 GIU – Un “trattamento crudele, disumano e degradante” con una sorveglianza quasi costante, accesso limitato alle famiglie e isolamento.

Così una esperta dell’Onu ha descritto il trattamento a cui sono sottoposti i detenuti di Guantanamo al termine della prima visita nel supercarcere americano.

Dopo richieste cadute nel vuoto per decenni da parte di esperti indipendenti dei diritti umani dell’Onu, la commissaria speciale per i diritti dell’uomo e la lotta al terrorismo delle Nazioni Unite, Fionnuala Ni Aolain, è stata autorizzata a visitare la struttura sull’isola di Cuba in febbraio. “La chiusura” di Guantanamo “resta una priorità”, si afferma nel suo rapporto. (ANSA)