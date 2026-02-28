Tajani: “il regime iraniano deve rinunciare alle capacità nucleari”

Il ministro Tajani su X: “Ho parlato anche con il mio collega ministro degli Esteri del Kuwait sheik Jarrah al Sabah @MOFAKuwait. .

Gli ho espresso la solidarietà del Governo italiano per gli attacchi che il #Kuwait ha dovuto subire oggi dall’Iran, azioni totalmente ingiustificate e ringraziato per la protezione che stanno dando ai nostri militari.

L’Italia è vicina al Kuwait e a tutti i paesi del Golfo che in queste ore subiscono attacchi : lavoriamo per una de-escalation rapida, ma è chiaro che il regime iraniano deve rinunciare definitivamente alle sue attività militari e alle capacità nucleari capaci di portare minaccia e destabilizzazione in tutta le regione.

https://x.com/Antonio_Tajani/status/2027789003227853193