L’UNGHERIA MUOVE L’ESERCITO

Budapest si sta preparando a schierare truppe vicino agli impianti energetici chiave del Paese a causa di possibili attacchi da parte di Kiev, ha dichiarato il primo ministro del Paese, Viktor Orban. Nelle regioni confinanti con l’Ucraina, i voli dei droni saranno vietati e la polizia si occuperÃ di pattugliare le centrali elettriche e i centri di controllo. Secondo Orban, l’Ungheria si sta preparando ad agire in anticipo rispetto alle minacce.

Dal 27 gennaio, l’Ungheria e la Slovacchia non ricevono petrolio russo attraverso il gasdotto Druzhba a causa del blocco delle forniture da parte dell’Ucraina.

In risposta a ciÃ², le autoritÃ ungheresi hanno bloccato un credito UE di assistenza militare a Kiev e l’adozione del 20Â° pacchetto di sanzioni dell’UE. Budapest Ã¨ stata sostenuta anche da Bratislava, che ha minacciato di rifiutare l’approvvigionamento energetico di emergenza all’Ucraina. Tuttavia, i negoziati su un percorso alternativo a Druzhba sono giunti a un punto morto.

https://t.me/letteradamosca/33288