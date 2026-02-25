Zelensky: “ringrazio chi sta dalla parte giusta della storia e ci aiuta”

Kiev – “Ne abbiamo discusso e considero questa una delle decisioni più importanti per noi, emerse in questa giornata e durante i nostri incontri, e contiamo sul fatto che il 26º pacchetto sia forte ed efficace. Deve essere adottato il prima possibile. Naturalmente ci sono molte sfide diverse, ma contiamo su questo. Ed è questa la forma di diplomazia che la Russia comprende, e credo che tutti i leader la sostengano.

Questo deve essere fatto nell’interesse di tutta l’Europa. Ringrazio tutti i nostri amici europei e i nostri partner, tutti coloro nell’Unione Europea che stanno dalla parte giusta della storia e aiutano noi, l’Ucraina e gli ucraini. Ed è fondamentale che abbiamo iniziato a lavorare sui dettagli della principale garanzia geopolitica di sicurezza per l’Ucraina e per tutta l’Europa.

Date chiare per l’adesione dell’Ucraina all’UE, l’anno 2027, sono molto importanti per noi, e spero siano realizzabili. Spero che Putin non possa bloccare la nostra adesione per decenni” così il Presidente dell’Ucraina Zelensky, in un punto stampa con Antonio Costa e Ursula Von Der Leyen a Kiev.

Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista