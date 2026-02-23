Il circuito tumorale. PIAZZA LIBERTA’ ritorna martedì 24 febbraio 2026

Ormone della crescita al centro del circuito tumorale

Martedì 24 febbraio ritorna PIAZZA LIBERTA’, il programma di informazione e approfondimento ideato e condotto da Armando Manocchia, con una puntata speciale e un ospite speciale in cui si parlerà dell’ormone della crescita al centro del circuito tumorale.

Armando Manocchia darà il bentornato all’esimio dott. Giuseppe Di Bella. Grazie alla partecipazione dell’autorevole ospite, la puntata sarà dedicata al tema che più di altri sta alimentando un confronto acceso nel mondo della ricerca scientifica e cioè: il ruolo dell’ormone della crescita (GH) nel microambiente tumorale e la possibilità di colpirne i meccanismi con somatostatina e analoghi.

“Il GH autocrino e ipofisario – dice il dott. Di Bella – è il nodo nel circuito tumorale e l’obiettivo strategico nella terapia del cancro.”

In questa puntata verranno sottolineate le evidenze scientifiche e le conferme cliniche e verrà annunciata anche un live webinar in modalità FAD sincrona che si si terrà su www.motusanimifad.com sabato 7 marzo 2026 del quale il dottor Giuseppe Di Bella sarà Responsabile scientifico e relatore centrale.