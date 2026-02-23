Chioggia, 12enne ricoverata per malaria: era tornata da un viaggio in Africa

ImolaOggi CRONACA, News 2026

malaria

La bambina Ã¨ tenuta sotto stretta osservazione allâ€™ospedale di Padova

Si trova ricoverata per malaria allâ€™ospedale di Padova da ieri sera, sotto terapia specifica, la bambina di 12 anni di Chioggia, in provincia di Venezia. Alla piccola, tornata da pochi giorni da un viaggio in Africa dove aveva soggiornato con la sua famiglia, si era alzata la temperatura corporea. I genitori lâ€™hanno quindi portata in ospedale dove i medici, vista la gravitÃ  della situazione e dopo un confronto con gli specialisti dellâ€™Azienda ospedaliera universitaria di Padova, hanno affidato ai colleghi la 12enne.
www.lapresse.it

Articoli correlati

palude

L’Europa si vuole difendere dalla Russia creando paludi

oms

Malaria, Gavi: 9,8 milioni di dosi di vaccino a 17 paesi africani

malaria

Malattia misteriosa Congo? Spallanzani: “Il 55enne veneto Ã¨ morto per malaria”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *