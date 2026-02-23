Berlino contro Parigi, ‘offerta di dialogo con Mosca Ã¨ segnale sbagliato’

“La nostra disponibilitÃ  al dialogo c’Ã¨ sempre.Â Tuttavia, troppe offerte di colloquio alla Russia rischiano di creare l’impressione che, con maggiore ostinazione, si possano ottenere sempre piÃ¹ concessioni.Â E questo sarebbe l’approccio sbagliato”.

Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, al suo arrivo alla riunione dei ministri degli Esteri europei, rispondendo a una domanda sulle richieste di Parigi di aprire un dialogo con Mosca. “La nostra strategia Ã¨ del tutto chiara. Vogliamo contribuire a un’intesa. Ma finora Ã¨ fallita per la totale mancanza di volontÃ  della Russia di condurre colloqui seri”, ha aggiunto. ANSA

