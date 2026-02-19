Pugno in faccia alla capotreno, si valuta espulsione al posto della condanna per un senegalese

Como â€“ La sera del 21 novembre aveva aggredito con un pugno in faccia una capotreno, finendo in carcere con le accuse di violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali

Ieri Ã¨ proseguito il processo a carico di Ibrahima Balde, senegalese di 34 anni, tuttora detenuto, che tuttavia nel frattempo Ã¨ stato sottoposto a una valutazione psichiatrica, che lo ha dichiarato parzialmente incapace di intendere. Ieri in aula Ã¨ stata ascoltata la viceconsole del Senegal, nella prospettiva di valutare lâ€™espulsione dallâ€™Italia con rientro in Senegal, in commutazione della condanna. Una possibilitÃ che, secondo la viceconsole, potrebbe essere percorribile, previa valutazione di alcune criticitÃ .

La prima riguarda il fatto che lâ€™imputato aveva giÃ espresso in passato la volontÃ di fare ritorno a casa, e il Consolato si era attivato procurandogli biglietti aerei, di cui lui non aveva perÃ² usufruito, decidendo di rimanere in Italia. Il secondo aspetto riguarda il suo stato di salute, e la possibilitÃ di cura che gli potrebbe essere garantita in Italia, ma non in Senegal. La decisione su come procedere Ã¨ stata rinviata alla prossima udienza, nel frattempo Balde riamane in carcere.

Lâ€™aggressione era avvenuta sul treno partito dalla stazione di Milano Porta Garibaldi: quando la capotreno, una donna di 44 anni, gli aveva chiesto il biglietto, lui lâ€™aveva prima insultata e poi colpita al volto con un pugno. Una volta arrivati alla stazione di Como San Giovanni, lâ€™uomo era stato arrestato dalla polizia, che nel frattempo era stata allertata, e lo aveva rintracciato sul convoglio, nonostante il suo tentativo di allontanarsi e nascondersi tra gli altri passeggeri. La capotreno era invece stata medicata e dimessa dallâ€™ospedale con una prognosi di 10 giorni, per un ematoma al volto e al labbro.

