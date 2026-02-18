Schlein, ‘solidarietÃ  a Sanchez insultato da Musk’

ROMA, 18 FEB – “Ancora oggi, e non Ã¨ la prima volta, Elon Musk sulla sua piattaforma social insulta violentemente Pedro Sanchez e chiede sia arrestato. Un comportamento inaccettabile che dimostra tutta la pericolosa arroganza di chi, forte della sua ricchezza e della sua influenza tecnologica, si permette di insultare e rendere bersaglio di odio il capo di un governo straniero democraticamente eletto. A Pedro Sanchez va la nostra solidarietÃ . Speriamo che la solidarietÃ arrivi anche dalla presidente Meloni, a un suo collega europeo.” CosÃ¬ la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. (ANSA)

Che cosa Ã¨ successo

Elon MUsk ha chiesto l’arresto del premier spagnolo Pedro Sanchez, definito “un traditore” del uo Paese.Tutto avviene suX, dove l’account Visegrad 24 (un aggregatore di notizie) mette sotto accusa il premier Sanchez sostenendo che il suo piano di regolarizzazione riguarderebbe “oltre 1 milione e 350mila migranti, non i 500mila stimati”.

Tommy Robinson rilancia l’accusa su X aggiungendo: “Sanchez dovrebbe essere arrestato”. E infine il proprietario di X Elon Musk approva rispondendo a Robinson: “Assolutamente, ‘dirty Sanchez’ Ã¨ un traditore della Spagna”.