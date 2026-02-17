Moglie danneggiata dal “vaccino” Covid, Nigel Mansell vende tutti i suoi cimeli

Nigel Mansell, campione del mondo di Formula 1 del 1992, ha raccolto oltre 82.000 sterline per beneficenza dopo aver messo all’asta una vita di cimeli, tra cui una replica autografata del casco della sua stagione da campione e un casco Ferrari regalatogli da Lewis Hamilton.

Mansell, 72 anni, ha dichiarato di aver deciso di vendere la sua collezione dopo che la pandemia di Covid ha costretto alla chiusura della sua concessionaria e del suo museo a St Helier, nel Jersey, e che è stata necessaria una nuova sede per tutti gli oggetti.

Contemporaneamente, la moglie di Mansell, Roseanne, ha avuto complicazioni di salute attribuite a un richiamo del vaccino contro il Covid, che hanno richiesto un intervento chirurgico importante. Mansell ha definito “criminale” l’obbligo di vaccinarsi in questo Paese.

“È stata una tragedia legata al Covid; il richiamo, come è successo a molte persone, ha causato problemi a una delle valvole cardiache”, ha dichiarato Mansell al The Observer la scorsa settimana. “Purtroppo ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico importante per cercare di risolvere il problema. Il Covid è stato un crimine. Tutti questi vaccini hanno causato molti problemi a molte persone.”

L’intera esperienza ha portato Mansell a riconsiderare la sua vita. Riflettendoci, ha pensato che la cosa migliore da fare sarebbe stata “lasciare che i fan di tutto il mondo si prendessero cura della mia collezione per il futuro”.

Mansell ha venduto l’intera collezione di 241 lotti, accumulata in 61 anni, in un’asta presso BUDDS martedì. […]

www.telegraph.co.uk