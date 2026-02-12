UE, Meloni: ‘da Draghi e Letta contributi preziosi’

Alden Biesen, 12 feb. – Mario Draghi inviato speciale per la competitivitÃ ? “Non credo che esista una figura del genere, ma sicuramente sia Draghi che Letta stanno fornendo un contributo molto importante. Si parte dai loro rapporti e penso che siano stati entrambi preziosi”.

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rispondendo ad una domanda sulla suggestione circolata nei giorni scorsi di assegnare a Mario Draghi il ruolo di inviato speciale sulle questioni legate alla competitivitÃ dell’Europa.

(askanews)