Armi a Kiev, la Camera approva la fiducia. SÃ¬ dei vannacciani

La Camera dei deputati ha approvato la questione di fiducia posta dal governo al dl Ucraina con 207 sÃ¬ 119 no e 4 astenuti

Durante la discussione non sono mancate le polemiche da parte delle forze politiche. C’era molta attesa su come avrebbero votato i deputati vicini a Roberto Vannacci (Futuro Nazionale).Â A chiarire ogni dubbio Ã¨ stato lo stesso eurodeputato, da pochi giorni uscito dalla Lega:

“Voteremo a favore della fiducia perchÃ© questo voto non Ã¨ nel merito del provvedimento sul quale rimaniamo contrari, ma serve per delimitare un perimetro politico funzionale a permettere ai partiti di scegliere dove collocarsi e un partito di Destra come Futuro Nazionale sa bene dove stare. Infatti, ho sempre detto che non siamo uno strumento della sinistra che vuole destabilizzare la Nazione, a differenza di quanto viene sostenuto da alcuni e lo dimostriamo nei fatti.

Manterremo i nostri ordini del giorno che contengono lâ€™impegno ad interrompere le forniture di armi, a favore dellâ€™esercito di Zelensky e voteremo, altresÃ¬, contro nel voto finale. Non ci prestiamo ai giochini di chi vorrebbe addossarci lâ€™etichetta di essere insieme ai Bonelli, Fratoianni, Renzi, Conte e Schlein di turno, ma, al contempo, non rinunciamo alla nostra identitÃ ”.

